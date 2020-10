Deutschland meldete am Montag 8.685 neue Coronavirus-Fälle. Damit hat sich der Tagesrekord zum zweiten Mal in Folge abgeschwächt, wie die neueste Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) zeigt. Die Gesamtzahl der Fälle liegt nun bei 437.866. Am Sonntag stieg die Zahl der Fälle um 11.176. Die Zahl der Todesfälle nahm um 24 zu, so dass sich die Gesamtzahl ...

