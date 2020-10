Der US-Dollar konsolidiert, während der USD/JPY von der starken Unterstützung nahe der 104,65 abprallte, um am Montag den Wert der 105 in Frage zu stellen, unterstützt durch die Erholung des US-Dollars auf breiter Front inmitten einer Flucht in Sicherheit, bleibt aber weiterhin anfällig. Karen Jones, Teamleiterin FICC Technical Analysis Research bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...