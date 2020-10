Der Kanadische Dollar verzeichnete in der vergangenen Woche einen leichten Kursgewinn, blieb jedoch in seiner Range und schloss nahe dem unteren Ende seiner Oktober-Handelsspanne. Am Montag eröffnete er bei 1,3189 und der Dienstag Schlusskurs von 1,3128 bestimmte die Range für den Rest der Woche. Der Freitag Schlusskurs bei 1,3125 spiegelte das Tief ...

