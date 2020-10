Der EUR/USD steuert am Montag auf ein Kursminus zu - Der USD profitiert von der hohen Risikoaversion - Die steigende Zahl der Coronavirus-Infektionen belastet die Stimmung - Nachdem das Währungspaar EUR/USD am vergangenen Freitag bei 1,1860 seinen höchsten Wochenschluss seit fast zwei Monaten verbuchte, kehrte es am Montag um. Grund dafür ist die ...

