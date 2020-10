Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Montag am Schluss klar tiefer beendet, hielt sich aber deutlich besser als andere wichtige europäische Märkte.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Montag am Schluss klar tiefer beendet, hielt sich aber deutlich besser als andere wichtige europäische Märkte. Schlimmeres verhindern konnten die hiesigen defensiven Schwergewichte. Mit Blick auf den Dax, der um 3,7 Prozent fiel, stellten Marktbeobachter bereits die Frage, ob aus der heutigen Korrektur ein grösserer Crash resultieren werde.

