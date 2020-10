Bundeskanzlerin Angela Merkel plant die Einführung neuer Corona-Maßnahmen zur Bekämpfung der neuartigen Krankheit. Es soll sich um einen "Lockdown Light" handeln, berichtete Reuters am Montag unter Berufung auf die "Bild"-Zeitung. Dem Bericht zufolge will Merkel Schulen und Kindergaerten in Regionen, die keine sehr hohen Infektionszahlen aufweisen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...