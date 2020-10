Wer sich mit dem Auto auf der A 8 von Ulm in Richtung Stuttgart begibt, der streift ungefähr nach rund 30 Kilometern die kleine Stadt Laichingen auf der Schwäbischen Alb. Auch wenn das Städtchen nicht besonders groß ist, zählt es zu den größten in der näheren Umgebung. Monaghan Mushrooms in Laichingen produziert ausschließlich weiße und...

Den vollständigen Artikel lesen ...