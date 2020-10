Milch zapfen, loses Obst und Gemüse kaufen, Waschmittel abfüllen: Unverpackt-Läden, die komplett auf Verpackung verzichten, nehmen in Deutschland rasant zu. Allein in 2019 sind es mehr als 40 Neugründungen gewesen. Derzeit gibt es rund 190 Läden - zahlreiche weitere werden demnächst öffnen. Proplanta listet jetzt über 160 dieser nachhaltigen Läden in...

Den vollständigen Artikel lesen ...