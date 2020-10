Luzern (awp) - Datacolor hat im per Ende September abgeschlossenen Geschäftsjahr 2019/20 den Einfluss der Corona-Pandemie zu spüren bekommen. Die in der Farbmetrik tätige Gesellschaft erzielte auf allen Stufen Resultate unter dem Vorjahr und rutschte gar in die roten Zahlen. Der Nettoumsatz sank um 22,5 Prozent auf 61,0 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...