In Deutschland wurden am Dienstag 11.409 Coronavirus-Neuinfektionen registriert, da die Infektionen weiterhin rapide ansteigen, wie die neueste Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) zeigt. Die Gesamtzahl der Fälle liegt nun bei 449.275. Am Montag stieg die Zahl um 8.685. Die Zahl der Todesfälle stieg um 42, so dass sich die Gesamtzahl auf 10.098 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...