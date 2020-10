Das Tief vom letzten Mittwoch wurde am Donnerstag mit einem Kurs von 4,30 Euro noch einmal unterboten und danach setzte eine Erholungsphase ein, die jetzt im Bereich von 5,00 Euro angekommen ist. Die Unterstützung bei 4,50 Euro hatte gehalten und der Widerstand bei 5,00 Euro wurde genommen. Da sieht in einem kurzen Chartausschnitt zwar sehr gut aus, aber im 6-Monats-Chart ist damit bestenfalls die Chance für einen Ausbruch in greifbare Nähe gerückt. ...

