Hamburg - Als letzte der vier deutschen Millionenstädte hat am Dienstag auch Hamburg die Marke von 100 Corona-Neuinfektionen je Woche und 100.000 Einwohner überschritten. Das geht aus Daten der Senatsverwaltung hervor, die am Mittag bekannt gegeben wurden.



Demnach gibt es nun insgesamt 12.152 bestätigte Infektionen in der Hansestadt, 300 mehr als am Vortag. Der Inzidenzwert beträgt damit 102,5. Die drei anderen deutschen Millionenstädte Berlin, München und Köln hatten schon zuvor eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100 überschritten. Als "Risikogebiet" gelten Regionen bereits, wenn sie mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche aufweisen.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de