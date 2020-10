Berlin - Christian Baldauf, Fraktionschef der CDU in Rheinland-Pfalz und Mitglied im Bundesvorstand, fordert für eine bessere Nachverfolgung von Corona-Infizierten eine andere Nutzung der Corona-Warn-App. "Wir müssen die Corona-Warn-App viel besser nutzen. Deshalb sollten wir prüfen, inwieweit Daten der App direkt an die Gesundheitsämter übermittelt werden können", sagte Baldauf der "Bild".



Eine solche direkte Datenübermittlung könne bei der Nachverfolgung helfen Infektionsketten schneller als bisher zu unterbrechen. "Datenschutz ist wichtig. Aber er darf in der Pandemie nicht höher stehen als Gesundheitsschutz und die Einhaltung der Grundrechte wie die Bewegungsfreiheit", so Baldauf.

