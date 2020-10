Infolge der neuen Covid-19-Massnahmen im Kanton Bern passt die Schilthornbahn AG den Betrieb an.Interlaken - Infolge der neuen Covid-19-Massnahmen im Kanton Bern passt die Schilthornbahn AG den Betrieb an. Bis vorläufig am 23. November 2020 ist die Strecke Mürren-Birg-Schilthorn und das 360°-Restaurant jeweils nur noch an den Wochenenden geöffnet. Unter der Wochen ist der Betrieb eingestellt. Der Kanton Bern hat am Freitag neue Massnahmen mit sofortiger Wirkung bis am 23.

Den vollständigen Artikel lesen ...