Der EUR/JPY verlängert die schwankende Aktivität unter 124,00 - Unmittelbar darunter liegt das Monatstief bei 123,00 - Die Haltung des EUR/JPY bleibt in dieser Woche bislang neutral/bearish und flirtet am Dienstag mit dem 100-Tage-MA in der Mitte der 123,00. Weitere Konsolidierungen erscheinen angesichts einer breit angelegten vorsichtigen Haltung ...

