So wurden in den ersten neun Monaten des Berichtjahres Kaufverträge für Einfamilienhäuser in der Höhe von über 70 Mio Dollar. unterzeichnet. Dies entspricht einer Steigerung von mehr als 20% im Vergleich zum Vorjahr.Lachen - Angetrieben durch das sich veränderte Verhalten vieler US-Bürger während der laufenden Covid-19-Pandemie und den rekordtiefen Zinsen erlebt der US-Markt für Einfamilienhäuser derzeit einen starken Boom. Die Verkäufe für Einfamilienhäuser stiegen im September auf ein 13-Jahreshoch. Die sich mehrheitlich im Besitz der sitEX Properties USA Inc. befindliche Avex Homes LLC hat im Rahmen dieses...

Den vollständigen Artikel lesen ...