Martin Ackermann, Präsident der wissenschaftlichen Covid-19-Taskforce des Bundes, mahnt drastische Massnahmen an, um die Zahl der Positivitätsrate von über 20 Prozent herunterzubringen.Bern - Martin Ackermann, Präsident der wissenschaftlichen Covid-19-Taskforce des Bundes, mahnt drastische Massnahmen an, um die Zahl der Positivitätsrate von über 20 Prozent herunterzubringen. Die Mobilität der Menschen liege derzeit bei 75 Prozent verglichen mit dem Vor-Corona-Niveau. Das sei zu hoch, um das Ziel zu erreichen, die Hälfte der Ansteckungen zu reduzieren, so Ackermann am Dienstag...

