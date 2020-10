Berlin - Die Schauspielerin und Autorin Andrea Sawatzki will noch nicht Oma werden. Enkel wünsche sie sich zwar auch, aber nicht sofort, sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



Sie hoffe, ihre Söhne ließen sich noch viel Zeit mit dem Kinderkriegen und "heiraten und genießen ihre Freiheit", sagte die Darstellerin. "Eine Ehe ist in der heutigen Zeit nicht das Ende der Freiheit, aber ich finde schon, dass man dafür eine gewisse Reife mitbringen muss. Es ist ja doch in mancherlei Hinsicht ein ziemlicher Verzicht, gerade wenn man dann schnell ein Kind bekommt." Dass sie selbst eher spät Mutter geworden sei, habe aber andere Gründe: "Bei mir lag es daran, dass ich vorher nicht den richtigen Mann gefunden habe", sagte Sawatzki dem RND. Umso dankbarer sei sie, dass ihr das noch passiert sei.



"Kinder sind das Schönste und Wichtigste für mich."

