Der US-Dollar erhält aufgrund der erhöhten Unsicherheit an den Finanzmärkten Zulauf. Der Greenback gilt als eine Art weltweite Reservewährung.Frankfurt - Der Euro hat am Mittwoch weiter unter der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Am frühen Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1784 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Der Franken hat gegenüber dem Euro etwas angezogen, zum US-Dollar aber nachgegeben. So wird der Euro derzeit zu 1,0712 gehandelt, nach 1,0720 am Vorabend. Der Dollar hat sich auf 0...

