Der Euro steht am Mittwoch wie auch viele andere Währungen zum US-Dollar unter erhöhtem Druck.Frankfurt am Main - Der Euro steht am Mittwoch wie auch viele andere Währungen zum US-Dollar unter erhöhtem Druck. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1734 Dollar, nachdem sie in der Nacht bei fast 1,18 Dollar gestanden hatte. Auch gegenüber dem Franken gewinnt der Greenback an Wert und geht zu 0,9112 Franken um nach 0,9091 am frühen Morgen. Dagegen schwächt sich der Euro zum Franken...

Den vollständigen Artikel lesen ...