Bundeskanzlerin Angela Merkel stellte am Mittwoch fest, dass sich das Land in Bezug auf das Coronavirus in einer "sehr ernsten" Situation befindet und bemerkte, dass sich die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen in den letzten 10 Tagen verdoppelt hat, so Reuters. Zusätzliche Zitate "Die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Virus ist besonders hoch, ...

