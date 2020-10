Bis Börsenschluss verliert der SMI 2,72 Prozent auf 9'618,65 Punkte. Auf einem derart tiefen Niveau war der Index zuletzt im Mai aus dem Handel gegangen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch weiter stark an Terrain verloren. Angesichts der rasant steigenden Zahlen an Corona-Neuinfektionen greife die Angst vor einem zweiten Lockdown und den damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft verstärkt um sich, hiess es im Handel. Deutliche Abgaben waren bei Finanzaktien, Zyklikern aber auch bei Schwergewichten zu sehen.

