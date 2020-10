Die EZB entscheidet am Donnerstag über ihren geldpolitischen Kurs und in den USA gibt die Regierung eine erste Schätzung für das Wirtschaftswachstum im Sommerquartal bekannt.Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag leicht in Richtung 1,17 US-Dollar nachgegeben. Am Vormittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1738 Dollar und damit etwas weniger als noch am Morgen und am Vorabend. Gegenüber dem Franken notiert der Euro derweil mit 1,0693 kaum verändert. Der Dollar notiert entsprechend etwas höher zum Franken als noch am Morgen - der Kurs liegt bei 0...

