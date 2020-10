Ein neues Mieterstrom-Projekt hat der Ökoenergieanbieter Greenpeace Energy in Hamburg unter erschwerten technischen Umständen in einem Altbau realisiert. Damit in dem Altbau im Stadtteil Eimsbüttel Mieterinnen und Mieter nun direkt sauberen Sonnenstrom vom Hausdach beziehen können, musste in dem Haus in der Methfesselstraße 10 der etwa 100 Jahre alte Dachstuhl verstärkt werden. Dies war notwendig, damit das Dach die Solaranlage und dazu nötiges Zubehör sicher tragen kann. Die von Greenpeace-Energy ...

Den vollständigen Artikel lesen ...