Die Bundesregierung setzt die Ausbauziele für Photovoltaik und Windenergie viel zu niedrig an, sagen die Kritiker. Das sieht auch der Bundesrat so. Der Regierungsentwurf der EEG-Novelle wird jetzt in erster Lesung im Bundestag beraten.Einen Tag vor der ersten Lesung der EEG-Novelle im Bundestag lassen Verbände und die Grünen kein gutes Haar am Entwurf der Bundesregierung. Sie sei längst nicht ambitioniert genug, um den Anforderungen des Klimaschutzes gerecht zu werden, lautet der gemeinsame Nenner der Kritiker. Bestätigt werden sie vom Bundesrat: Die Länderkammer verlangt in einer Ausschussempfehlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...