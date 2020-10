Derzeit sind auf dem afrikanischen Kontinent nur 6,6 Gigawatt Photovoltaik-Leistung installiert. Doch es tut sich was, so die Studienautoren: In vielen Ländern sind große Projekte in Planung. Auch die politischen Rahmenbedingungen werden stetig besser.Der afrikanische Kontinent bietet immense Potenziale für Photovoltaik - aber sie werden bisher kaum genutzt. Nun macht sich auf dem Kontinent jedoch Aufbruchsstimmung breit: Viele Länder stellen derzeit die Weichen für ambitionierte Photovoltaik-Projekte. Zu diesem Schluss kommt die neue Ausgabe des regelmäßig aufgelegten Intersolar Solarize Africa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...