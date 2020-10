Insbesondere im Zusammenhang mit den als "Industrie 4.0" bezeichneten disruptiven Veränderungen, die durch die Digitalisierung vor allem in Industrie und produzierendem Gewerbe hervorgerufen werden, wird häufig von der 4. industriellen Revolution gesprochen. Obwohl dieser Begriff die Stärke der zu erwartenden Veränderungen unterstreichen soll, wird er diesen bei genauerer Betrachtung aber kaum gerecht. Zutreffender wäre es vielmehr, von der 4. und 5. Industriellen Revolution gleichzeitig zu sprechen, um den sich abzeichnenden Veränderungen gerecht zu werden.Ein Blick in die GeschichteDie 1. industrielle Revolution, die durch eine wesentliche Steigerung des Wirkungsgrades von Dampfmaschinen ausgelöst wurde, ermöglichte nicht nur die Substitution menschlicher, tierischer und natürlicher (wie z.B. Wind und Wasser) Arbeitskraft durch maschinelle Kraft, sondern auch die Nutzung von Leistungsvermögen, das weit über demjenigen von Mensch, Tier oder Natur lag und völlig neue Anwendungsmöglichkeiten eröffnete, wie z.B. den Einsatz von Lokomotiven oder Dampfschiffen.In der industriellen Anwendung bedeutete dies, dass eine zentral im Fabrikgebäude stehende Dampfmaschine die Produktionsmaschinen über Transmissionswellen und -riemen antrieb. Da die Übertragungsverluste mit der Entfernung von der Dampfmaschine deutlich zunahmen, mussten Maschinen mit hohem Kraftbedarf nahe der Dampfmaschine platziert werden, solche mit geringerem Kraftbedarf dagegen an der Peripherie. Dem innerbetrieblichen Transport zwischen den einzelnen ...

