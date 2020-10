Der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen liegt neu bei 6'861. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 6'271, vor einer Woche bei 3'672.Bern - Am ersten Tag der vom Bundesrat verschärften Massnahmen ist die Zahl der neu gemeldeten Coronavirus-Ansteckungen in der Schweiz und in Liechtenstein innert 24 Stunden auf rekordhohe 9386 Fälle gestiegen. Fast verdoppelt haben sich die Hospitalisierungen. Die 9386 vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) gemeldeten Fälle stellen einen Tagesrekord dar. Am Mittwoch waren noch 8616 Corona-Infektionen...

