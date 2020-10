Die INR hat sich seit Monatsbeginn stabil entwickelt, aber die Ökonomen sind für die nahe Zukunft optimistisch, da die Außenbilanzen und Portfolioströme für die Rupie stark sind und ein Rückgang der aktiven COVID-19-Fälle ein gutes Vorzeichen für eine wirtschaftliche Erholung ist. Was die US-Wahlen betrifft, so wird eine "blaue Welle" die Rupie in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...