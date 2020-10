Im November sollen die Dreharbeiten für den neuen Fechner-Dokumentarfilm "Fridays - the Story of a New World" starten. Derweil läuft die weltweite Sponsoren- und Crowdfunding-Kampagne für den Film. Nach mehr als 31 Jahren Filmschaffen mit Erfolgsfilmen wie "Die 4. Revolution" (10 Mio. ZuschauerInnen weltweit, 29 Übersetzungen) und "Power to Change" hat der deutsche Dokumentarfilmregisseur und Produzent Carl-A. Fechner nunmehr sein Abschlusswerk "Fridays - the Story of a New World" gestartet. Unterstützt ...

