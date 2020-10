Die Märkte kommen auch zum Wochenschluss nicht zur Ruhe. Der Schweizer Aktienmarkt startet auch am Freitag mit Verlusten in den Handel.Zürich - Die Märkte kommen auch zum Wochenschluss nicht zur Ruhe. Der Schweizer Aktienmarkt startet auch am Freitag mit Verlusten in den Handel. Damit folgt er den schwachen Vorgaben aus Asien. Angesichts der weiter rasant steigenden Corona-Infektionszahlen würden die wirtschaftlichen Aussichten immer unsicherer, heisst es von Händlerseite. Immerhin würden immer mehr Länder die Restriktionen...

Den vollständigen Artikel lesen ...