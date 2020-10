Der Innovationsfonds von Swico erhält auch in der zweiten Runde viel Beachtung: Sechs Projekte wurden eingereicht, zwei davon mit insgesamt 99'000 Franken gefördert.Zürich - Der Innovationsfonds von Swico erhält auch in der zweiten Runde viel Beachtung: Sechs Projekte wurden eingereicht, zwei davon mit insgesamt 99'000 Franken gefördert. Ein Projekt visiert die Rückgewinnung Seltener Erden an, das andere die Wiederverwendung von Geräten. Der Swico Innovationsfonds wurde 2019 geschaffen, um - im Interesse der Konsumentinnen und Konsumenten sowie der Hersteller...

