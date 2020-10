Derweil hat der Kanton Jura bis vorläufig 15. November einen kantonalen Ausnahmezustand verhängt.Bern - In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages erneut über 9000 Coronavirus-Ansteckungen registriert worden: Bei 38'211 Tests waren es 9207 Neuansteckungen, was eine Positivitätsrate von 24 Prozent ergibt. Zudem meldete das BAG heute 52 neue Todesfälle und 279 Spitaleinweisungen. Derweil hat der Kanton Jura bis vorläufig 15. November einen kantonalen Ausnahmezustand verhängt.

