Halbleiterhersteller Marvell will mit der Übernahme von Inphi den Bereich der Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung stärken und zahlt dafür 66 US-Dollar sowie 2,323 Aktien für jede Inphi-Aktie. Daraus ergibt sich ein Übernahmepreis von rund 10 Milliarden US-Dollar wie verschiedene Medienberichte erklären. Infolge der Übernahme will Marvell sich auch so umstrukturieren, dass das kombinierte Unternehmen seinen Sitz in den USA haben wird. So entsteht ein US-Halbleiterkonzern mit einem Unternehmenswert von rund 40 Milliarden US-Dollar. Marvell rechnet damit, dass sich durch die Übernahme jährliche ...

