Der EUR/USD trifft in der Region um 1,1650 auf eine erste Unterstützung - Die Wetten auf weitere Verluste steigen weiter - Der EUR/USD bewegt sich bislang im Bereich der Monatstief in der Mitte der 1,1600, während die Risikoaversion intakt ist. Eine Fortsetzung des Abwärtstrends scheint in sehr naher Zukunft wahrscheinlich. Ein Bruch der jüngsten ...

