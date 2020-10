Die Strategen der UOB stellten fest, dass der CNY in den nächsten Monaten voraussichtlich noch an Fahrt gewinnen wird. Wichtige Zitate "Trotz des zunehmend angespannten Verhältnisses zwischen den USA und China sind die stärker als erwartete Wachstumsdynamik in China und eine stabile Geldpolitik die Hauptantriebskräfte des CNY gegenüber dem USD". "Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...