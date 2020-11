Berlin - Inmitten des weiteren deutlichen Anstiegs der Corona-Infektionszahlen gibt es kleine Anzeichen, dass sich die Entwicklung ändert. Der 7-Tage-R-Wert, bei dem Wochentagseffekte ausgeblendet werden, sank auf Basis von Abfragen bei den 401 kreisfreien Städten und Landkreisen am Sonntag den sechsten Tag in Folge und liegt nun bei 1,28. Am Montag hatte er ein Zwischenhoch bei 1,42 erreicht, was bedeutet, dass 100 Infizierte im Durchschnitt 142 weitere Personen anstecken, nun sind es nur noch 128. Die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden lag am Sonntag bis 20 Uhr bei 12.589 und damit "nur" noch 29 Prozent über dem Wert vom letzten Sonntag.



Damit ist den fünften Tag in Folge die relative Steigerung zum gleichen Wochentag der Vorwoche gesunken. Immer angespannter wird die Situation dafür auf den Intensivstationen. 2.070 Menschen wurden am Sonntagabend mit Covid-19 auf einer Intensivstation behandelt, 5,7 Prozent mehr als am Vortag. Theoretisch sind aktuell bundesweit 20.790 Intensivbetten innerhalb von spätestens sieben Tagen verfügbar, allerdings fehlt das Personal, um bei allen belegten Betten die üblichen Standards zu erfüllen.

