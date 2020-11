Berlin - Um die Krankenhäuser in Deutschland zu entlasten, rät der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, planbare Operationen zu verschieben. "Viele Intensivpfleger arbeiten schon heute am Limit und zu Recht warnen sie vor einer Verschlimmerung. Die Bundesregierung unterstützt die Krankenhäuser massiv", sagte Westerfellhaus der "Bild" (Montagsausgabe).



Westerfellhaus mahnte, nur "ein Maßnahmenbündel wird eine Katastrophe verhindern - zum Beispiel planbare Operationen je nach Situation vor Ort zu verschieben". Er sagte außerdem, die Lage in den Krankenhäusern sei "händelbar- noch".

