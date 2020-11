Die Hamburg Port Authority AöR (HPA) und die Tanger Med Port Authority (TMPA) unterzeichneten am 27. Oktober 2020 in einer Onlinezeremonie eine Absichtserklärung über die zukünftige Partnerschaft der beiden Hafenbehörden. Foto © Hafen Hamburg /Tanger Med Port Authority Sowohl die HPA, als auch die Tanger Med Port Authority, haben starke Führungspositionen in...

Den vollständigen Artikel lesen ...