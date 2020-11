FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 02.11.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2280 (2400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2815 (2750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS IAG PRICE TARGET TO 180 (260) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS PPHE HOTELS PRICE TARGET TO 1625 (1700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1975 (2090) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 165 (150) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2430 (2530) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 145 (130) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS COUNTRYSIDE PROPERTIES TARGET TO 390 (398) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS IBSTOCK TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 168 (183) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 980 (1020) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS UNITED UTILITIES TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 900 (1000) PENCE - JEFFERIES RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 9642 (9487) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 615 (750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS QINETIQ PRICE TARGET TO 285 (305) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS ULTRA ELECTRONICS TARGET TO 2325 (2620) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES VIVO ENERGY PRICE TARGET TO 143 (140) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM INITIATES THG HOLDING WITH 'BUY' - TARGET 750 PENCE - LIBERUM RAISES GLAXOSMITHKLINE TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1730 (1900) PENCE - LIBERUM RAISES SHANTA GOLD PRICE TARGET TO 30 (25) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 6500 (7000) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES B&M PRICE TARGET TO 580 (575) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 245 (250) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 38 (37) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 145 (140) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de