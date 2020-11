Mit der Übernahme bekommt Statkraft Zugang zu Solarenturys Projektpipeline mit einem Volumen von sechs Gigawatt, vor allem in europäischen Ländern. Der Kaufpreis beträgt umgerechnet 131 Millionen Euro.Der britische Photovoltaik-Entwickler Solarcentury mit Hauptsitz in London und 180 Mitarbeitern in zwölf Ländern hat seit seiner strategischen Neuausrichtung 2013 insgesamt 40 großflächige Anlagen mit einer Gesamtleistung von 1,2 Gigawatt entwickelt. Derzeit verfügt das Unternehmen eine Projektpipeline von sechs Gigawatt in Ländern wie Spanien, Italien, Niederlande, Großbritannien, Frankreich, Griechenland ...

