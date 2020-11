Mit neon green werden Bäume in Abhängigkeit vom Konsum und gegen den damit verbundenen CO2-Ausstoss gepflanzt.Zürich - Das Zürcher Fintech neon testet mit neon green ein neues, nachhaltiges Karten-Produkt. Mit neon green werden Bäume in Abhängigkeit vom Konsum und gegen den damit verbundenen CO2-Ausstoss gepflanzt. Das Pilot-Produkt wird exklusiv im November auf der Schweizer Crowdfunding-Plattform wemakeit verfügbar sein. neon green funktioniert so: Jedes Mal, wenn ein Neon green-Nutzer mit der Neon...

Den vollständigen Artikel lesen ...