Die Automobilindustrie ist das Markenzeichen der deutschen Wirtschaft - noch. Denn der Mobilitätssektor befindet sich im größten Umbruch seiner Geschichte. Digitalisierung, autonomes Fahren und Elektromotor sind die neuen Schlüsselwörter. KMU sind maßgeblich an der Wertschöpfung im Mobilitätsbereich beteiligt und müssen jetzt umdenken, um nicht den Anschluss zu verpassen.Die Automobilindustrie ist einer der Grundpfeiler der deutschen Wirtschaft. Hunderttausende Arbeitsplätze und tausende Betriebe hängen an der Autobranche in Deutschland - darunter ein großer Teil an kleinen und mittelständischen Unternehmen, die die Wertschöpfung maßgeblich erbringen. Lange Zeit verlief die Entwicklung des Automobilsektors in festen Bahnen: Doch weiter wie bisher geht es nicht mehr. Der Automobilsektor befindet sich im größten Umbruch seiner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...