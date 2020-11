Die neuseeländische Kiwi-Industrie bekommt Verstärkung durch drei spezialisierte Kühlcontainerschiffe nach bedeutenden Investitionen durch das Unternehmen Fresh Carriers, unterstützt durch ihr Vertrauen in die Kiwi-Industrie und ihre lange bestehende Beziehung mit Zespri. Foto © Fresh Carriers Co. Ltd. Das Erste der drei Schiffe, MV Kowhai, traf am Freitagmorgen in dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...