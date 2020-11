Der Umsatz des Personaldienstleisters ist zwischen Juli und September um 18 Prozent auf 4,84 Milliarden Euro zurückgegangen.Zürich - Adecco hat auch im dritten Quartal die Folgen der Coronakrise zu spüren bekommen. Allerdings fiel der Rückgang nicht mehr gar so stark aus wie im Frühling auf dem Höhepunkt der Krise und auch nicht so stark, wie es Experten erwartet hatten. Der Umsatz in der Berichtswährung Euro nahm um 18 Prozent auf 4,84 Milliarden Euro ab. Bereinigt um Wechselkurseffekte und um die unterschiedliche...

Den vollständigen Artikel lesen ...