Neben dem Präsidenten stehen am Dienstag alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Sitze im Senat zur Wahl.Washington - Nach einem beispiellosen Wahlkampf wird in den USA an diesem Dienstag der Präsident gewählt. Der Republikaner Donald Trump (74) bewirbt sich um eine zweite und letzte Amtszeit. Der Demokrat Joe Biden (77) will ihn im Weissen Haus ablösen. In dem von der Pandemie dominierten Wahlkampf warnten Trump und Biden vor verheerenden Folgen, sollte der jeweilige Gegenkandidat gewinnen.

Den vollständigen Artikel lesen ...