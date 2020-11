Die Gemeinschaftswährung hat sich am Tag der US-Präsidentenwahl etwas von seinen Kursverlusten in den vergangenen Tagen erholt.Frankfurt - Der Euro hat sich am Tag der US-Präsidentenwahl etwas von seinen Kursverlusten in den vergangenen Tagen erholt. Am Dienstagmorgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1659 US-Dollar und damit mehr als am Vorabend mit 1,1631 Dollar und etwas mehr als im asiatischen Handel. Zum Franken hält sich der Euro derweil knapp über der Marke von 1,07 bei 1,0705 Franken. Damit kostet er in etwa so...

