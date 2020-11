Infineon ISIN: DE0006231004 hat die Unterstützung bei etwa 23,20 Euro am 28. Oktober mit einem Kurs von 23,375 Euro getestet und ein erneuter Test wurde am 30. Oktober bei 23,38 Euro beendet. Die Marke von 24,00 Euro wurde zurückerobert und das hat die Bullen in einem freundlichen Börsenumfeld am Montag wieder wachgerüttelt. Die Hochs der letzten zwei Tage wurden überschritten und das könnte der Startschuss für den Wiederaufstieg sein. Spannend wird ...

