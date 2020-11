Ein negativer Leitzins ist in Australien "außerordentlich unwahrscheinlich", sagte der Gouverneur der Reserve Bank of Australia (RBA), Phillip Lowe, bei der Pressekonferenz nach dem geldpolitischen Treffen am Dienstag. Lowe fügte jedoch hinzu, dass die RBA nach der jüngsten Lockerung der Geldpolitik "nicht die Feuerkraft fehlt". Weitere Zitate Wenn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...