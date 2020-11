Potsdam - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte ein Sprecher der Landesregierung am Dienstag mit.



Demnach soll der SPD-Politiker Erkältungserscheinungen haben. Seit der ersten Symptome soll Woidke alle dienstlichen Termine abgesagt haben. Die Ermittlungen der Kontaktpersonen liefen zunächst noch. Es stand auch noch nicht fest, ob andere Spitzenpolitiker sich wegen des positiven Tests in Quarantäne begeben müssen.



Woidke hatte am Samstag an der Eröffnung des Hauptstadtflughafens BER teilgenommen.

